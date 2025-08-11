Κορυφαίος Ισπανός παίκτης στο εξωτερικό ο Χουάντσο!

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα βραβευτεί από την ισπανική Ομοσπονδία μπάσκετ ως ο καλύτερος παίκτης της χώρας το 2024 που αγωνίζεται στο εξωτερικό.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι από τους καλύτερους παίκτες τόσο στον Παναθηναϊκό AKTOR όσο και στην Ευρώπη. Ο Ισπανός πραγματοποίησε μία πολύ καλή σεζόν σε ατομικό επίπεδο, ενώ την πρώτη του σεζόν με το «τριφύλλι» κατέκτησε το πρωτάθλημα και την Euroleague.

Η ισπανική Ομοσπονδία μπάσκετ, όπως αναφέρει η «MARCA», θα βραβεύσει τον αστέρα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στο «VI Spanish Basketball Gala» ως τον καλύτερο Ισπανό παίκτη που αγωνίζεται στο εξωτερικό.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Χουάντσο στην Euroleague είχε 10 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ, ενώ πέρσι μέτρησε 4,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ.