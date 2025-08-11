Ολοκλήρωσε τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χολμς (pics)

Ο Ρισόν Χολμς ολοκλήρωσε τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις ενόψει της πρώτης του σεζόν ως παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε ακόμα μία πολύ σημαντική μεταγραφή μετά από αυτές των Τι Τζέι Σορτς, Βασίλη Τολιόπουλο και Νίκου Ρογκαβόπουλο, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην ΝΒΑer Ρισόν Χολμς.

Ο έμπειρος σέντερ με το... καλημέρα δήλωσε πως θέλει να πανηγυρίσει την κατάκτηση του όγδοου αστεριού, ενώ πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ». Η «πράσινη» ΚΑΕ την Δευτέρα (11/8) έκανε γνωστό πως ο Χολμς ολοκλήρωσε και τις εργομετρικές εξετάσεις στο Blocks Rehab «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» και δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες.

Έτσι, ο 31χρονος είναι έτοιμος για την πρώτη του σεζόν με το τριφύλλι στο στήθος.