«Έγραψε» ιστορία η Ουίλσον: Πρώτη παίκτρια με τουλάχιστον 30 πόντους και 20 ριμπάουντ (vid)

Η Έιτζα Ουίλσον «έγραψε» ιστορία στο WNBA καθώς έγινε η πρώτη παίκτρια που ολοκληρώνει έναν αγώνα με 30+ πόντους και 20+ ασίστ.

Οι Λας Βέγκας Έισις επικράτησαν με 94-86 απέναντι στις Κονέκτικατ Σαν και η Έιτζα Ουίλσον έκανε μία μυθική εμφάνιση στην αναμέτρηση.

Πιο συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 32 πόντους και 20 ριμπάουντ. Έτσι, έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία της λίγκας που τελειώνει ματς με 30+ πόντους και 20+ ασίστ.

Αξίζει να σημειωθεί πως είχε μόλις τρία ριμπάουντ λιγότερα από την αντίπαλη ομάδα, η οποία πήρε 23 «σκουπίδια».