Έτοιμοι να παραχωρήσουν και τον Σίμονς οι Σέλτικς

Το μέλλον του Ανφέρνι Σίμονς στους Μπόστον Σέλτικς μόνο σίγουρο δεν είναι, με τον οργανισμό να περιμένει προτάσεις για την ανταλλαγή του.

Οι Μπόστον Σέλτικς έχουν προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ τους αυτό το καλοκαίρι και δε δείχνουν διάθεση να... πατήσουν φρένο.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι Κέλτες θέλουν να χωρίσουν τους δρόμους τους και με τον Ανφέρνι Σίμονς και είναι έτοιμοι να ακούσουν προτάσεις από ομάδες για trade. Βέβαια, ακόμα και να μην δεχθούν τώρα την κατάλληλη πρόταση, θα πουν το «ΟΚ» για την αποχώρησή του και τον Φεβρουάριο, αν τότε βρουν το πακέτο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους.

Θυμίζουμε πως ο Σίμονς κατέληξε πριν από λίγο καιρό στους Σέλτικς, καθώς ήταν μέρος του trade που έστειλε τον Τζρου Χόλιντεϊ στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.