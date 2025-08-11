Τιγκ για Πέισερς: «Ένα από τα χειρότερα ρόστερ στην ιστορία του ΝΒΑ έφτασε στους τελικούς»

Ο Τζεφ Τιγκ μίλησε για την πορεία των Ιντιάνα Πέισερς και τόνισε πως είχαν ένα από τα χειρότερα ρόστερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Τζεφ Τιγκ μίλησε στο «Club 520» podcast για τους Ιντιάνα Πέισερς της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο πρώην All-Star τόνισε πως οι Πέισερς είχαν ένα από τα χειρότερα ρόστερ στην ιστορία του ΝΒΑ και αναρωτήθηκε τι σημαίνει για την υπόλοιπη λίγκα ότι κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τους τελικούς.

«Τι λέει αυτό για την υπόλοιπη λίγκα; Ένα από τα χειρότερα ρόστερ στην ιστορία του ΝΒΑ έφτασε στους τελικούς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βέβαια, αξίζει να θυμίσουμε πως ο Ρικ Καρλάιλ οδήγησε την ομάδα στο καλύτερό ρεκόρ της από το 2013-14 (50 νίκες) και στα play-offs oι Πέισερς μπόρεσαν να αποκλείσουν τους Μιλγουόκι Μπακς, τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τους Νιου Γιορκ Νικς.