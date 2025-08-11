Σαμπόνις για Βαλαντσιούνας: «Είναι στους Νάγκετς τώρα, ξέρω πως είναι χαρούμενος»

Ο Ντομάντας Σαμπόνις σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας από τους Κινγκς, τονίζοντας πως στεναχωρήθηκε αλλά την ίδια ώρα είναι χαρούμενος για τον φίλο του.

Ο Ντομάντας Σαμπόνις προχώρησε σε δηλώσεις σε ένα προπονητικό καμπ στο Ρόουζβιλ και μίλησε για τους Σακραμέντο Κινγκς. Ο αστέρας της ομάδας σχολίασε την αποχώρηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας υπογραμμίζοντας πως στεναχωρήθηκε που έφυγε αλλά χαίρεται πως πήγε σε μία κορυφαία ομάδα.

Ακόμη, τόνισε πως ο Σκοτ Πέρι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά αυτό το καλοκαίρι και δήλωσε πως αναμένεται να αλλάξουν περισσότερα πράγματα στον οργανισμό. Επίσης, ξεχώρισε την απόκτηση του Ντένις Σρέντερ και μίλησε και για τον Νταγκ Κρίστι, ο οποίος είναι ο νέος head coach της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τον Βαλαντσιούνας: «Ξέρουμε από πού προέρχονται αυτές οι αποφάσεις. Είναι στενάχωρο που είδα έναν φίλο να φεύγει, αλλά την ίδια ώρα, το καταλαβαίνω. Είμαι χαρούμενος για αυτόν, είναι στους Νάγκετς τώρα, μία κορυφαία ομάδα στη Δύση, και το μόνο που θέλει είναι να κερδίσει. Ξέρω πως είναι χαρούμενος».

Για τον Σκοτ Πέρι: «Νομίζω πως ο Σκοτ έχει κάνει τρομερή δουλειά μέχρι τώρα, και προσπαθεί να αλλάξει τα πράγματα όπως όλοι. Πολλά έχουν αλλάξει, πιθανότατα θα αλλάξουν ακόμα περισσότερα. Οπότε περιμένουμε».

Για τον Ντένις Σρέντερ: «Τώρα, έχουμε έναν βασικό άσο. Ο Ντένις έχει ταλέντο».

Για τον Νταγκ Κρίστι: «Ήταν μαζί μου εδώ και τρία καλοκαίρια, κάθε μέρα στο γυμναστήριο. Έχω δει πόσο σκληρά δουλεύει, ο κόσμος τον αγαπάει, είναι ένας από εμάς. Θα είναι συναρπαστικό».