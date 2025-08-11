Τάις: «Δέχθηκα πρόταση από τον Παναθηναϊκό, αλλά είχα μιλήσει με τον Σπανούλη»

Ο Ντάνιελ Τάις σε δηλώσεις του ανέφερε πως δέχθηκε πρόταση από τον Παναθηναϊκό AKTOR, όμως ήδη είχε πρόταση μιλήσει με τον Βασίλη Σπανούλη για να πάει στη Μονακό.

Ο Ντάνιελ Τάις μίλησε στο «Euro Insiders» και αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που είχε δείξει ο Παναθηναϊκό AKTOR για την απόκτησή του. Τόνισε πως είχε δεχθεί πρόταση από το «τριφύλλι», όμως πρώτα είχε μιλήσει με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος τον έπεισε να υπογράψει τελικά στη Μονακό.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για το αν δέχθηκε πρόταση από τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Ναι, δέχτηκα πρόταση από τον Παναθηναϊκό. Αλλά είχα μιλήσει με τον Σπανούλη πριν δεχτώ την πρόταση του Παναθηναϊκού. Γνωριζόμαστε από διακοπές στην Ελλάδα, τον συνάντησα πριν από 6-7 χρόνια. Ο Νίκος Ζήσης, με τον οποίο ήμασταν συμπαίκτες, είναι ο καλύτερός του φίλος. Έτσι γνωριστήκαμε και μιλήσαμε».

Για το τι του είπε ο Σπανούλης και τον έπεισε: «Η ιδέα του για το μπάσκετ. Πρώτον τον σέβεσαι ως παίκτη για όσα έκανε στην καριέρα του, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την Εθνική. Τον τρόπο που έπαιζε. Είναι ένας θρύλος. Όταν μου είπε τι είχε στο μυαλό του για μένα, ότι ήμουν το κομμάτι που δεν είχαν και ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα στην Euroleague. Ούτως ή άλλως ήθελα να φύγω από το NBA και να παίξω μπάσκετ».