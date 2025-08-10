Ξεκινάει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν ο Πανιώνιος

Μια απαιτητική σεζόν ξεκινάει για την ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου, με τους «κυανέρυθρους» να ξεκινούν την προετοιμασία τους το απόγευμα της Δευτέρας (11/8).

Ο Νέιτ Ουότσον, μάλιστα ήταν ο τελευταίος παίκτης που έκλεισε τον κύκλο των αφίξεων, αφού έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Κυριακής (10/8), ενώ ο Μαρκέλ Σταρκς εξασφάλισε ολιγοήμερη άδεια και αναμένεται μέσα στην εβδομάδα στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ΚΑΕ Πανιώνιος αναφέρει:

«Το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) θα αρχίσει η προετοιμασία του Πανιωνίου για τη νέα αγωνιστική σεζόν που είναι ιδιαίτερα απαιτητική τόσο στην Stoiximan GBL όσο και για το BKT Eurocup.

Το απόγευμα της Κυριακής (10/8) ο Nate Watson έκλεισε τον κύκλο των αφίξεων και σε ό,τι αφορά στους παίκτες που θα είναι παρόντες στην πρώτη προπόνηση για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Δεν θα είναι παρών ο Markel Starks ο οποίος έχει πάρει μερικά 24ωρα άδεια κι αναμένεται μέσα στην εβδομάδα στην Ελλάδα.

Οι παίκτες έχουν ραντεβού το απόγευμα στο γήπεδο όπου και θα τεθούν υπό τις οδηγίες του Luka Pavicevic και των συνεργατών του. Το πρωί το πρώτο γκρουπ παικτών θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Λόγω της έναρξης των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στο BKT Eurocup την 1η Οκτωβρίου (ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30) και τον εντός έδρας αγώνα με τους Niners Chemnitz η προετοιμασία αρχίζει στις 11 Αυγούστου και νωρίτερα από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια.

Οι προπονήσεις θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών στο Δ.Α.Κ Γλυφάδας ενώ θα υπάρξει και μια μέρα, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου που θα γίνει ανοιχτή προπόνηση για το κοινό και αγιασμός για τη νέα χρονιά. Θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση.

Επίσης μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων. Βέβαια είναι γνωστό ότι στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» με τη συμμετοχή ακόμα των Varese, ΑΕΚ Betsson και Καρδίτσα Ιαπωνική ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης η ΚΑΕ Πανιώνιος θα βραβεύσει τον Βλάντο Τζούροβιτς».