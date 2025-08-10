Τα highlights της ήττας της Εθνικής από το Ισραήλ (vid)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την ήττα της Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ για το τουρνουά της Λεμεσού.

Η Εθνική ομάδα παρατάχθηκε με τρανταχτές απουσίες στο δεύτερο φιλικό τεστ στην Λεμεσό και ηττήθηκε εύκολα από το Ισραήλ 75-58, φεύγοντας με δυο ήττες στις αποσκευές της από το τουρνουά της Κύπρου.

Για την «γαλανόλευκη» ξεχώρισαν ο Ντόρσεϊ με 14 πόντους, με τον Καλαϊτζάκη να προσθέτει 12 πόντους και τον Χουγκάζ να συμπληρώνει 11 πόντους.

Από την αντίπερα όχθη για το Ισραήλ κορυφαίοι ήταν οι Αβντίγια κα Σόρκιν που σκόραραν από 16 πόντους έκαστος, με τον Τομέρ Γκινάτ να κάνει double-double με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης: