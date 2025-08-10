Σπανούλης: «Σήμερα πήγαμε λίγο πίσω - Έβγαλα τα συμπεράσματα που ήθελα»

Μετά τη φιλική ήττα της Ελλάδας από το Ισραήλ ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε πως είχε παράπονα από τους παίκτες του και τόνισε πως η ομάδα πήγε πίσω με την εμφάνισή της.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι επιθετικά. Για τρίτο ματς έχουμε πρόβλημα στα ριμπάουντ. Ήθελα να ξεκουράσω παιδιά και να δώσω ευκαιρίες. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι όταν έχουν την ευκαιρία να παίζουν για την εθνική πρέπει να την αρπάζουν από τα μαλλιά. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν άνευροι, χωρίς ενέργεια, χωρίς πάθος. Στην ζωή και στον αθλητισμό δε σου χαρίζεται τίποτα. Πρέπει να είναι έτοιμοι να πάρουν τις ευκαιρίες.

Παίξαμε με διαφορετικό ροτέισον από αυτό που θα έχουμε στο Ευρωμπάσκετ. Ήθελα να δώσω χρόνο. Μας λείπουν παίκτες που θα παίζουν περισσότερο από το μισό των αγώνων. Έβγαλα τα συμπεράσματα που ήθελα. Θα μείνουμε λιγότεροι και πρέπει να δουλέψουμε στοχευμένα.

Στο πρώτο ημίχρονο κυκλοφορήσαμε την μπάλα, είχαμε καλές συνεργασίες. Θα είχαμε μεγαλύτερο σκορ με καλύτερη άμυνα, δεν είχαμε ενέργεια.

Είδα την ομάδα με τη Σερβία να παίζει πολύ καλό μπάσκετ παρά την ήττα. Περιμένουμε τον Γιάννη και μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά να δουλέψουμε για να είμαστε η ομάδα που θέλουμε στο Ευρωμπάσκετ.

Σήμερα πήγαμε λίγο πίσω. Ήταν άλλο το ροτέισον. Είμαστε εκεί που θέλουμε και θα φτάσουμε εκεί που χρειαζόμαστε».