Σφίξιμο στην μέση για τον Λαρεντζάκη - Αποχώρησε για τα αποδυτήρια

Ανησυχία στο στρατόπεδο της Εθνικής ομάδας. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε καθόλου στο δεύτερο μέρος της φιλικής αναμέτρησης με το Ισραήλ, ένιωσε ένα σφίξιμο στην μέση, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια.

Θυμίζουμε ότι ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει τους Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη, καθώς αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Ο Έλληνας γκαρντ, ο οποίος ήταν αρχηγός στην αποψινή αναμέτρηση, πάτησε παρκέ για 7 λεπτά, χωρίς να σκοράρει κάποιον πόντο.