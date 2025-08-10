Πέσιτς για Μίσιτς: «Θα κάνουμε τεστ την Δευτέρα - Το πιο σημαντικό να φύγουν οι πόνοι»

Μετά το φιλικό της Σερβίας με την Κύπρο ο Σβέτισλαβ Πέσιτς αναφέρθηκε στην περίπτωση του Βασίλιε Μίσιτς, τονίζοντας πως το πιο σημαντικό είναι να σταματήσει να πονάει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τον Μίσιτς: «Θα κάνουμε ένα τεστ την Δευτέρα, θα συνεχίσει τη δουλειά, θα δούμε τι έχουν σχεδιάσει οι γιατροί και οι γυμναστές. Μπορείς να δεις την εξέλιξη, πάλεψε και δούλεψε, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό όταν δουλεύεις ατομικά, συγκριτικά με το πέντε εναντίον πέντε. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να φύγουν αυτοί οι πόνοι. Θα δούμε όταν πιεστεί λίγο, ποια θα είναι η κατάστασή του».

Για το ματς με την Κύπρο: «Είναι ωραίο και πρέπει να το επισημάνουμε, ο αρχηγός και ο προπονητής τους ήρθαν και μας συνεχάρησαν που παίξαμε με όλη μας τη δύναμη για 40 λεπτά. Πιθανότατα θα θυμώναμε αν κάποιος μας κέρδιζε έτσι, μας επαίνεσαν και μας ευχαρίστησαν που δεν αφήσαμε το γκάζι για 40 λεπτά. Δοκιμάσαμε κάποιες από τις επιθέσεις μας που δεν παίξαμε, επαναλαμβάνουμε αυτές τις καταστάσεις, κάθε παίκτης έχει την ευκαιρία να το νιώσει. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πάμε στο EuroBasket με 15 ή 17 παίκτες, αλλά μπορείτε να δείτε ότι όλοι θέλουν να επιβληθούν. Η πίεση είναι καλή, επειδή η πίεση αυξάνει τη στάση απέναντι στην προπόνηση και την επιθυμία για πρόοδο, αυτό είναι καλό».