Αντετοκούνμπο για το Eurobasket: «Στόχος να κερδίσουμε ένα μετάλλιο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκαθάρισε πως έχει στο μυαλό του μόνο το μετάλλιο με την Ελλάδα στο Eurobasket 2025.

Το «swishcultures» δημοσίευσε στο Instagram μερικά βίντεο με πρωταγωνιστές τα αδέλφια Αντετοκούνμπο. Οι Γιάννης, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ βρέθηκαν σε ένα καμπ στην Αμερική και μίλησαν με παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν στα βήματά τους.

Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο ο «Greek Freak» αναφέρθηκε στο Eurobasket και ξεκαθάρισε πως θέλει να πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός μεταλλίου με την «επίσημη αγαπημένη». «Είμαι ενθουσιασμένος. Ο στόχος είναι πάντα να μείνουμε υγιείς, ο στόχος είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Να μείνουμε υγιείς και να κερδίσουμε ένα μετάλλιο» είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης.

«Είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Το έχω κάνει ήδη μία φορά. Ήταν υπέροχο για μένα. Ανυπομονώ. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα φέτος και ευελπιστώ ότι μπορούμε να κερδίσουμε ένα μετάλλιο» προσέθεσε ο Κώστας.

Δείτε τις δηλώσεις στο έβδομο slide: