Χωρίς Παπανικολάου, Σλούκα και Μήτογλου η Εθνική κόντρα στο Ισραήλ

Με σημαντικές απουσίες θα αγωνιστεί η Εθνική ομάδα κόντρα στο Ισραήλ, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σλούκα, Παπανικολάου και Μήτογλου.

Μεγαλώνει το απουσιολόγιο του Βασίλη Σπανούλη ενόψει της σημερινής αναμέτρησης κόντρα στο Ισραήλ (20:30). Η Εθνική μας ομάδα πέρα των απουσιών του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Βασίλη Τολίοπουλου και του Βαγγέλη Ζούγρη, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Κώστα Σλούκα, Ντίνο Μήτογλου και Κώστα Παπανικολάου, που έμειναν εκτός από το παιχνίδι κόντρα στους Ισραηλινούς.

Έτσι ο Ομοσπονδιακός προπονητής θα έχει στην διάθεση του 13 παίκτες. Αναλυτικά η σύνθεση της Εθνικής ομάδας: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Νάσος Μπαζινας, Όμηρος Νετζήπογλου, Λευτέρης Λιοτόπουλος.