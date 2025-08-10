Πήρε Μπράιλι Άλμπερτ η Μακάμπι και τον παραχωρεί δανεικό τη νέα σεζόν

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Μπράιλι Άλμπερτ για τα επόμενα τρία χρόνια, με την ισραηλινή ομάδα να παραχωρεί δανεικό τον 24χρονο γκαρντ τη νέα σεζόν.

Σε νέα μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία έκανε δικό της τον Μπράιλι Άλμπερτ. Ο 24χρονος γκαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του «λαού», ωστόσο τη ερχόμενη σεζόν θα παραχωρηθεί δανεικός.

Τα τελευταία δυο χρόνια αγωνίστηκε στο Πανεπιστήμιο Λογιόλα της Νέας Ορλεάνης εκεί που μέτρησε 11 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Ο Άλμπερτ θα περάσει για πρώτη φορά την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, καθώς υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.