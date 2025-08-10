Πήρε Μπράιλι Άλμπερτ η Μακάμπι και τον παραχωρεί δανεικό τη νέα σεζόν

Σε νέα μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία έκανε δικό της τον Μπράιλι Άλμπερτ. Ο 24χρονος γκαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του «λαού», ωστόσο τη ερχόμενη σεζόν θα παραχωρηθεί δανεικός.
Τα τελευταία δυο χρόνια αγωνίστηκε στο Πανεπιστήμιο Λογιόλα της Νέας Ορλεάνης εκεί που μέτρησε 11 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής.
Ο Άλμπερτ θα περάσει για πρώτη φορά την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, καθώς υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.
בריילי אלברט הוחתם ויושאל בעונה הקרובה >> https://t.co/02vzeKxqAV pic.twitter.com/loGswxu8xn— Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱 (@MaccabiTLVBC) August 10, 2025