Η Σερβία διέλυσε την Κύπρο με 67 πόντους διαφορά!

Η Σερβία έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ απέναντι στην Κύπρο, και παρά τις απουσίες, βρήκε πολλές λύσεις και έκανε... περίπατο με 122-55.

Σερβία και Κύπρος αναμετρήθηκαν για το ECOMMBX Cup στην Λεμεσό ενόψει του Eurobasket 2025. Η Σερβία, παρά το γεγονός πως οι Νίκολα Γιόκιτς, Βασίλιε Μίσιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Στέφαν Γιόβιτς έμειναν εκτός, είχε τον απόλυτο έλεγχο του ματς από το πρώτο λεπτό και... διέσυρε την Κύπρο.

Το σύνολο του Πέσιτς κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και από την πρώτη περίοδο κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ (28-12). Στο ημίχρονο η διαφορά έφτασε στους 44 και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 97-42. Τελικά, η Σερβία συνέτριψε την Κύπρο με 67 πόντους, με το σκορ να σταματάει στο 122-55.

Για την Σερβία ο Βούκτσεβιτς τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και ο Πετρούσεφ με 20, ενώ για την Κύπρο ξεχώρισε ο Τίγκας με 17 πόντους και ο Σιμιτζής με 10.

Τα δεκάλεπτα: 12-28, 22-66, 42-97, 55-122

Κύπρος (Λειβαδιώτης): Σιμιτζής 10 (2), Πασιαλή 2, Τίγκας 17 (3), Γουίλις, Στυλιανού 6 (2), Λοϊζίδης, Μουόσα 2, Μιχαήλ, Χριστοδούλου 2, Γιουνγκ 3, Γιανναράς 6 (2), Κουμής 2

Σερβία (Πέσιτς): Πετρούσεφ 20 (2), Νικόλα Γιόβιτς 6, Βούκτσεβιτς 24 (4), Γκούντουριτς 9 (2), Τόπιτς 2, Κοπρίβιτσα 22, Μαρίνκοβιτς 9 (3), Ντόμπριτς 11 (3), Νταβιντόβατς 11 (2), Αβράμοβιτς 10 (1)