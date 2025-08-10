Ανακοίνωσε τον Ουότσον η Βιλερμπάν (pic)

Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γκλιν Ουότσον, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στο Λαύριο και στον Κολοσσό Ρόδου.

Ενίσχυση για την Βιλερμπάν, η οποία ανακοίνωσε τον Γκλιν Ουότσον. Ο 28χρονος είναι γνωστός στην Ελλάδα από το πέρασμά του στο Λαύριο και τον Κολοσσό Ρόδου τις σεζόν 2019-20 και 2020-21 αντίστοιχα.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε ήταν στην Γκραβελίν και είχε κατά μέσο όρο 16,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.