Ανακοίνωσε τον Ουότσον η Βιλερμπάν (pic)

Ενίσχυση για την Βιλερμπάν, η οποία ανακοίνωσε τον Γκλιν Ουότσον. Ο 28χρονος είναι γνωστός στην Ελλάδα από το πέρασμά του στο Λαύριο και τον Κολοσσό Ρόδου τις σεζόν 2019-20 και 2020-21 αντίστοιχα.
Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε ήταν στην Γκραβελίν και είχε κατά μέσο όρο 16,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
𝗔𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗚𝗹𝘆𝗻𝗻 𝗪𝗮𝘁𝘀𝗼𝗻 𝗝𝗿 ✍️🇺🇸— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 10, 2025
Formé à l’Université de Nebraska, passé par la Grèce, la Lituanie, la Pologne et l’Allemagne avant de découvrir la Betclic Élite, le meneur américain rejoint LDLC ASVEL après une saison réussie au BCM (4e meilleur marqueur… pic.twitter.com/Ld3WRtqfLT