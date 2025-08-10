«Κοντά σε συμφωνία με τον Κάι Τζόουνς η Βίρτους Μπολόνια»

Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα η Βίρτους Μπολόνια βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Κάι Τζόουνς, με τον Αμερικανό να έρχεται για να ενισχύσει την frontline της ιταλικής ομάδας.

Η Βίρτους Μπολόνια αναζητά παίκτη προκειμένου να ενισχύσει την frontline γραμμή της και όπως όλα δείχνουν έει βρει τον εκλεκτό. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα ο Κάι Τζόουνς βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Ο σέντερ από τις Μπαχάμες, την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε σε Μάβερικς και Κλίπερς, και σε 40 παιχνίδια στο NBA, μέτρησε κατά μέσο όρο 5 πόντους και 3.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Την περασμένη σεζόν μέτρησε με την φανέλα του Σαν Ντιέγκο στην G-League 12.5 πόντους και 7.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 15 παιχνίδια.