Η πρώτη μέρα του Χολμς στην Αθήνα: «Θα είναι τρελό αυτό - Όταν εκνευρίζομαι παίζω καλύτερα» (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε ακόμα μία «βόμβα» αυτό το καλοκαίρι, καθώς μετά τις μεταγραφές των Τι Τζέι Σορτς, Βασίλη Τολιόπουλο και Νίκο Ρογκαβόπουλο κατάφερε να αποκτήσει τον ΝΒΑερ, Ρίσον Χολμς.
Το SDNA ήταν στην άφιξη του νέου «πράσινου» σέντερ, ο οποίος υπέγραψε για 1+1 χρόνια. Στο «CLUB1908» δημοσιεύθηκε ένα βίντεο με στιγμές από την πρώτη του μέρα στην Αθήνα για λογαριασμό του «τριφυλλιού».
Στο teaser που αναρτήθηκε στα social media ο Χολμς αναφέρει πως θα είναι... τρελά όσα θα γίνουν στο ΟΑΚΑ, ενώ υπογράμμισε πως αν ήταν σούπερ ήρωας θα ήταν ο Χουλκ, καθώς παίζει καλύτερα όταν νευριάζει.
Δείτε το teaser:
𝐑𝐢𝐜𝐡𝐚𝐮𝐧 𝐇𝐨𝐥𝐦𝐞𝐬: 𝐌𝐲 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐀𝐭𝐡𝐞𝐧𝐬 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 10, 2025
From touchdown to home court!
Follow Richaun’s first moments in the city, feeling the “green” pulse and walking through the doors of OAKA for the very first time… 🏠
The full video is now available… pic.twitter.com/a8g7IRzU6f