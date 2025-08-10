Η πρώτη μέρα του Χολμς στην Αθήνα: «Θα είναι τρελό αυτό - Όταν εκνευρίζομαι παίζω καλύτερα» (vid)

Στο «CLUB1908» δημοσιεύθηκε ένα βίντεο με στιγμές από την πρώτη μέρα του Ρισόν Χολμς στην Αθήνα ως παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε ακόμα μία «βόμβα» αυτό το καλοκαίρι, καθώς μετά τις μεταγραφές των Τι Τζέι Σορτς, Βασίλη Τολιόπουλο και Νίκο Ρογκαβόπουλο κατάφερε να αποκτήσει τον ΝΒΑερ, Ρίσον Χολμς.

Το SDNA ήταν στην άφιξη του νέου «πράσινου» σέντερ, ο οποίος υπέγραψε για 1+1 χρόνια. Στο «CLUB1908» δημοσιεύθηκε ένα βίντεο με στιγμές από την πρώτη του μέρα στην Αθήνα για λογαριασμό του «τριφυλλιού».

Στο teaser που αναρτήθηκε στα social media ο Χολμς αναφέρει πως θα είναι... τρελά όσα θα γίνουν στο ΟΑΚΑ, ενώ υπογράμμισε πως αν ήταν σούπερ ήρωας θα ήταν ο Χουλκ, καθώς παίζει καλύτερα όταν νευριάζει.

