Πήρε Κωνσταντινίδη ο Κόροιβος

Ο Κόροιβος Αμαλιάδας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον νεαρό γκαρντ Θοδωρή Κωνσταντινίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κοροίβου:

Ο ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ανακοινώνει την ένταξη του Θοδωρή Κωνσταντινίδη στο ρόστερ της ομάδας για την νέα αγωνιστική χρονιά.

Ο 21χρονος αθλητής (2004) έχει ύψος 1.94 και αγωνίζεται ως Guard.

Τα πρώτα του μπακετικά βήματα τα έκανε στον Φίλιππο Θεσσαλονίκης.

Το 2017 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ κατακτώντας το πρωτάθλημα παιδιών της ΕΣΚΑΘ το 2020.

Το 2022 εντάσσεται στην ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ με επαγγελματικό συμβόλαιο και παράλληλα αγωνίζεται ως ΄΄διπλό δελτίο΄΄ στον Αίαντα Ευόσμου όπου θα τελειώσει την χρονιά στην Elite League έχοντας κατά μ.ο 6 πόντους , 1.6 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ.

Παραμένει στον Αίαντα Ευόσμου και την επόμενη χρονιά τελειώνοντας το πρωτάθλημα με 6.1 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Την περσινή σαιζόν 2024-2025 μετακομίζει στα Τρίκαλα.

Με την ομάδα των Τρικάλων αγωνίζεται σε 32 αγώνες στην Elite League και ολοκληρώνει την χρoνιά με 8.6 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, και 3 ασίστ κατά μ.ο.

Ο Θοδωρής Κωνσταντινίδης έχει αγωνιστεί με τις Εθνικές ομάδες εφήβων U18 και Νέων Aνδρών U20.

Με την Εθνική Νέων Ανδρών το καλοκαίρι του 2024 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 που έγινε στην Πολωνία.

Ο Αθλητικός Οργανισμός του ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΥ καλωσορίζει τον Θοδωρή Κωνσταντινίδη και του εύχεται Υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.