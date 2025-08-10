Προσπάθησε αλλά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες η Εθνική Παίδων από την Ιταλία

H Εθνική Παίδων ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από την Ιταλία με 66-57 στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στη φάση των 16 και το πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι.

Mία ανταγωνιστική πρώτη περίοδο (10-13 στο 8’15’’, 16-16 στο 9’45’’) έδωσε τη σκυτάλη σε μια δεύτερη στην οποία οι Ιταλοί έδειξαν να παίρνουν τον έλεγχο του αγώνα. Το 17-16 (10’13’’) από τα χέρια του Νούσιου έγινε 17-23 (13’20’’). Το τρίποντο του Ζούπα και δύο συνεχόμενοι αιφνιδιασμοί με τελικούς αποδέκτες τους Ιωαννίδη και Ασωνίτη οδήγησαν στο 24-26 (17’), αλλά το τελευταίο τρίλεπτο ήταν ιταλική υπόθεση με την διαφορά να φτάνει στο +11 (26-37, 19’05’’) μέσα και από την κυριαρχία στα ριμπάουντ (11-25).

Μάνης και Ζούπας πήραν προσπάθειες στην επίθεση για να μειώσουν (36-39, 25’30’’) με την Ελλάδα να πηγαίνει συνολικά πιο δυνατά και στην διεκδίκηση των ριμπάουντ. Η Ιταλία όμως βρήκε και πάλι το δρόμο προς το καλάθι και με το τρίποντο του Ρουτζέρι οδήγησε και πάλι στην διαφορά σε διψήφια τιμή (38-48, 29’50”). Η απόσταση έφτασε στο +15 (46-61, 35′)μ Ελλάδα προσπάθησε να επιστρέψει (57-66, 38’30”), αλλά οι Ιταλοί κράτησαν τη νίκη στα χέρια τους και την σφράγισαν με το τελικό 57-66

Διαιτητές: Χεκίμογλου (Τουρκία), Κράιντς (Σλοβενία), Ντεμιέρ (Ελβετία)

Δεκάλεπτα: 16-16, 28-37, 38-48, 57-66

Ελλάδα (Μισιακός):Ζούπας 18, Μάνης 6, Ασωνίτης 7, Βόντας 6 (2), Παπαϊωάννου 7 (1), Μέγγος, Σιγάλας 4, Ιωαννίδης 8, Νούσιος 3, Μεσσηνιώτης, Καπιρέλης

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Δ’ Όμιλος – Πρόγραμμα και Αποτελέσματα

Παρασκευή 8/8

Ρουμανία – Ιταλία 69-105

Λετονία – Ελλάδα 74-68

Σάββατο 9/8

Ιταλία – Λετονία 49-70

Ελλάδα – Ρουμανία 74-67

Κυριακή 10/8

Ελλάδα – Ιταλία 59-66

20.00 Ρουμανία – Λετονία

Η κατάταξη

1.Ιταλία 2-1

2.Λετονία 2-0

3.Ελλάδα 1-2

4.Ρουμανία 0-2