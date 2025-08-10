Συγκέντρωση αστέρων και δύναμης στο Ευρωμπάσκετ

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς το ομολόγησε στην εναρκτήρια συνέντευξη Τύπου της προετοιμασίας των Σέρβων.

«Το Ευρωμπάσκετ είναι η πιο δύσκολη διοργάνωση» είπε ο Σέρβος κόουτς και η αλήθεια από τα λεγόμενα του δεν απέχει καθόλου.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που καθιστούν και πάλι το Ευρωμπάσκετ ως ένα τουρνουά με πολλή λάμψη και τεράστιο ενδιαφέρον για όλες τις χώρες. Το πιο απτό στοιχείο είναι η συμμετοχή των σούπερσταρ. Παλιότερα, όταν οι εθνικές ομάδες καλούνταν κάθε δύο χρόνια να διεκδικήσουν τον ευρωπαϊκό τίτλο, οι διαρροές παικτών που ήταν το υψηλότερου βεληνεκούς στο ΝΒΑ, είτε ακόμα και στην Ευρώπη, ήταν πιο συχνές.

Φέτος, η συγκέντρωση αστέρων, παικτών που επιθυμούν να πετύχουν κάτι σπουδαίο με τη χώρα τους, είναι πραγματικά άξια λόγου.

Θα μπορούσαμε να σταθούμε στον Νίκολα Γιόκιτς, στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στον Λούκα Ντόντσιτς, που θα είναι παρόντες με την Σερβία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία αντίστοιχα. Αλλά δεν μόνο αυτοί, έστω κι αν τρεις παγκόσμιοι σταρ και μόνοι τους θα αποτελούσαν ένα πολύ σοβαρό asset για να έχει η διοργάνωση τη λάμψη που της ταιριάζει.

Στο φετινό Ευρωμπάσκετ, αν ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά αγωνιζόταν με τη Γαλλία θα μιλούσαμε για την απόλυτη πασαρέλα μπάσκετ στην Ευρώπη. Αλλά και χωρίς το Γάλλο, το σκηνικό ελάχιστα αλλάζει.

Οι περισσότερες χώρες θα παραταχθούν στην εκκίνηση της διοργάνωσης με τις μηχανές σε πλήρη ισχύ και ρόστερ που προκαλούν δέος και θαυμασμό. Ακριβώς γιατί σχεδόν όλα τα σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα είναι εκεί. Κάτι που έχει σημειωθεί, όχι μόνο σε ευρωπαϊκά media αλλά και σε παγκόσμια.

Ορίστε η λίστα:

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)

Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία)

Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία)

Φραντζ Βάγκνερ (Γερμανία)

Λάουρι Μαρκάνεν (Φινλανδία)

Μπιλάλ Κουλιμπαλί (Γαλλία)

Άλεξ Σαρ (Γαλλία)

Νίκολα Τόπιτς (Σερβία)

Ζακαρί Ρισασέ (Γαλλία)

Ντένι Αβντίγια (Ισραήλ)

Βιτ Κρέιτσι (Τσεχία)

Γκέρσον Γιαμπουσελέ (Γαλλία)

Ντένις Σρέντερ (Γερμανία)

Νίκολα Γιόβιτς (Σερβία)

Νεεμίας Κέτα (Πορτογαλία)

Τρίσταν Ντα Σίβα (Γερμανία)

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (Σερβία)

Γιουσούφ Νούρκιτς (Βοσνία)

Μπεν Σαράφ (Ισραήλ)

Σιμόνε Φοντέκιο (Ιταλία)

Τρίσταν Βούκσεβιτς (Σερβία)

Γκόγκα Μπιτάτζε (Γεωργία)

Σάντρο Μακμουκελασβίλι (Γεωργία)

Κρίσταπς Πορζίνγκις (Λετονία)

Γιόνας Βαλαντσιούνας (Λιθουανία)

Νίκολα Βούτσεβιτς (Μαυροβούνιο)

Σάντι Αλντάμα (Ισπανία)

Πελ Λάρσον (Σουηδία)

Αντέμ Μπόνα (Τουρκία)

Σε αυτούς να προσθέσουμε και όλους τους εγχώριους σταρ της Ευρωλίγκας, Σλούκας, Μούσα, Σενγκέλια και τόσους άλλους… Στη λίστα θα υπήρχαν και οι Σότσαν, Ντι Βιτσέντζο αλλά τραυματίστηκαν και δε θα είναι παρόντες στην Πολωνία και την Ιταλία αντίστοιχα.

Το παγκόσμιο μπάσκετ γεννά αστέρια, η Ευρώπη πολύ περισσότερο και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στη δική μας γειτονιά το ηπειρωτικό πρωτάθλημα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη λάμψη.

Και ένα μετάλλιο είναι πραγματικά δύσκολη υπόθεση. Για όλους. Ακόμα και για τις ομάδες όπου λογίζονται ως φαβορί. Σε ένα ματς, που κρίνει την είσοδο στην τετράδα, ουδείς μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί.

Η απόφαση της FΙΒΑ, να μετακινήσει το Ευρωμπάσκετ κάθε τέσσερα χρόνια αποδεικνύεται ορθή με βάση τη συμμετοχή και το κίνητρο των παικτών, που είναι αποφασισμένοι να πέσουν στη μάχη για να προσφέρουν στη χώρα τους μία επιτυχία. Και απύθμενη χαρά στους συμπατριώτες τους.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να είναι η διοργάνωση σύμβολο της FIBA, οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν το δικό τους μοναδικό πρεστίζ και σημασία στην ψυχή των παικτών, αλλά το Ευρωμπάσκετ είναι το πεδίο όπου δεν υπάρχει χώρος ούτε για λάθη, ούτε για εφησυχασμό. Ειδικά όταν θα έρθουν τα νοκ άουτ παιχνίδια. Τουλάχιστον 10 χώρες μπορούν να ενταχθούν στη λίστα των ομάδων που έχουν δυνατότητα για μετάλλιο κι αυτό κάνει τον ανταγωνισμό πανίσχυρο.

Το ίδιο ισχύει φυσικά και για την Ελλάδα. Ένα μετάλλιο σε αυτό το Ευρωμπάσκετ θα είχε πολλαπλή σημασία για την Εθνική ομάδα. Δεν είναι μόνο ότι μπαίνει ως αουτσάιντερ, είναι και το γεγονός ότι καλείται να αντιμετωπίσει πάρα πολλές και πανίσχυρες ομάδες, από τον όμιλο κιόλας. Κι αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας εν αναμονή της έναρξης των αγώνων…

Καλό Ευρωμπάσκετ να έχουμε.