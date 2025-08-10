Χωρίς τον Τζέρεμι Σόχαν στο Eurobasket η Πολωνία

Τις υπηρεσίες του Τζέρεμι Σόχαν λόγω τραυματισμού γάμπα, θα στερηθεί από το Eurobasket η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία της χώρας.

Νοκ - άουτ από το προσεχές Eurobasket τέθηκε ο Τζέρεμι Σόχαν. Ο άσος των Σπερς, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία της Πολωνίας, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στην γάμπα, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

“Είμαι πολύ απογοητευμένος, λόγω ενός τραυματισμού στη γάμπα, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ με την Πολωνία στο φετινό EuroBasket. Δούλεψα σκληρά γι’ αυτό τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για μια ξεχωριστή ομάδα και πραγματικά ανυπομονούσα να είμαι κομμάτι της. Ευτυχώς, οι γιατροί προβλέπουν ότι θα έχω αναρρώσει πλήρως μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας για την επερχόμενη σεζόν του NBA.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές και όλο το σταφ και ιδιαίτερα τους φιλάθλους στην Πολωνία για τη στήριξή τους. Το εκτιμώ πάρα πολύ και να ξέρετε ότι, παρόλο που δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας, θα υποστηρίζω την Πολωνία με όλη μου την καρδιά”, δήλωσε ο Σόχαν.

Η Πολωνία βρίσκεται στο Group D του EuroBasket 2025 μαζί με Γαλλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Βέλγιο και Ισραήλ.