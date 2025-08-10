Γιαμπουσέλε για Λεσόρ: «Είναι δικός μου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήμουν δίπλα του» (vid)

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε προχώρησε σε δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην σχέση του με τον Ματίας Λεσόρ.

Ο πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και των Φιλαδέλφεια Σίξερς και νυν σέντερ των Νιου Γιορκ Νικς, Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε στο «SKWEEK» για την πορεία της Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Μεταξύ άλλων, ο 29χρονος αναφέρθηκε στον Ματίας Λεσόρ και στην σχέση του μαζί του. Τόνισε πως κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης ήταν μόνιμα δίπλα του, υπογραμμίζοντας πως ο ένας έδινε κίνητρο στον άλλον.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Νομίζω ήμουν όλη τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων δίπλα στον Ματίας. Είναι δικός μου, μιλάμε, δίνουμε έξτρα κίνητρο ο ένας στον άλλον, ξέραμε ότι είναι ο τελικός, ξέραμε ότι ένα μεγάλο παιχνίδι έρχεται για εμάς και έπρεπε ο ένας να δώσει έξτρα κίνητρο στον άλλον».