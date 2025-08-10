MENU
Άρης: Πάτησε Θεσσαλονίκη ο Κουλμπόκα (vid)

Μπάσκετ
Ο Άρνολντας Κουλμπόκα έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο με την άφιξη του παίκτη στα social media

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης στα social media, μετά την άφιξη του Άρνολντας Κουλμπόκα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. 

@aris.basketball.club Fresh off the plane, drippin’in black & yellow🟡⚫️ Kulboka is here! #ARISBC#ArisFamily ♬ LEGACY 2 - Ogryzek

 

