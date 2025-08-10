Λι: «Ο Κάρι στο ημίχρονο των αγώνων έψαχνε το όνομά του στο X»

Ο Ντάμιον Λι αποκάλυψε πως ο Στεφ Κάρι συνήθιζε να ψάχνει τον εαυτό του στο X στο ημίχρονο των αγώνων ώστε να βρει κίνητρο.

Ο Στεφ Κάρι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών και αποτελεί τον μεγαλύτερο θρύλο των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Ο άλλοτε συμπαίκτης του, Ντάμιον Λι, σε δηλώσεις του έκανε γνωστή μία από τις συνήθειες του «Σεφ Κάρι».

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο «Straight to Cam» podcast έκανε γνωστό πως για να βρει κίνητρο ο 37χρονος έψαχνε το όνομά του στο Χ. «Θα έγραφε το όνομά του στο Twitter στο ημίχρονο. Θα κοιτούσε για 1-2 λεπτά. Θα το άφηνε κάτω και μετά θα έκανε... όργια στο δεύτερο ημίχρονο» ανέφερε.