Ουάιτ: «Ο Τέιτουμ είπε ότι δεν με σέβεται μέχρι να δεχθώ τεχνική ποινή»

Ο Ντέρικ Ουάιτ σε δηλώσεις του έκανε γνωστό πως όλοι στους Σέλτικς θέλουν να τον δουν να δέχεται την πρώτη του τεχνική ποινή.

Ο Ντέρικ Ουάιτ είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες των Μπόστον Σέλτικς. Ο 31χρονος προσφέρει πολύτιμες λύσεις στους Κέλτες, ενώ την ίδια ώρα είναι από τις πιο χαρούμενες και ήρεμες παρουσίες στο παρκέ. Μάλιστα, είναι από τους ελάχιστους παίκτες που δεν έχει δεχθεί ποτέ τεχνική ποινή.

Ο Ουάιτ μίλησε στο «Whtie Noise» podcast και έκανε γνωστό πως οι Κέλτες θέλουν να τον δουν να δέχεται τεχνική ποινή. Μάλιστα, ανέφερε πως ο Τζέισον Τέιτουμ του είπε πως δεν τον σέβεται μέχρι να δεχθεί το πρώτο του «Τ».

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου έλεγα πως ποτέ δεν θα δεχθώ τεχνική ποινή. Τα τελευταία χρόνια νιώθω πως πλησιάζω αυτό τον στόχο. Υπάρχουν άνθρωποι στην ομάδα που με... βασανίζω επειδή δεν έχω δεχθεί τεχνική ποινή. Ο Τζέισον Τέιτουμ μου είπε πως δεν με σέβεται μέχρι να δεχθώ μία τεχνική».