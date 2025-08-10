Η εντυπωσιακή φίλη της Σερβίας, που μαγνήτισε τον φακό στο φιλικό με την Ελλάδα (vid)

H Μαρία Γκόικοβιτς κέρδισε τις εντυπώσεις στο χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Σερβία

Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε αρκετές φορές μια όμορφη φίλη της Σερβίας, κατά την διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης της Εθνικής μας, η οποία παρακολουθούσε το παιχνίδι φορώντας μια σημαία της χώρας της.

Ο λόγος για την Μαρία Γκόικοβιτς, η οποία έχει γεννηθεί στη Σερβία αλλά είναι μεγαλωμένη στην Κύπρο. Η ίδια εργάζεται τα τελευταία χρόνια ως μοντέλο με σημαντικές συνεργασίες και στο Μιλάνο.

«Το να βλέπω την πατρίδα μου και τους φανταστικούς μας παίκτες να αγωνίζονται στη χώρα που μεγάλωσα είναι κάτι μοναδικό», ανέφερε στο Instagram το 28χρονο μοντέλο.