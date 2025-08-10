ΠΑΟΚ: Μέρα αφίξεων για τους τρεις Αμερικανούς

Μπράουν, Τζάκσον και Μέλβιν φτάνουν για τον Δικέφαλο και σηκώνουν "μανίκια" ενόψει της νέας σεζόν.

Η ώρα για την έναρξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ mateco πληριάζει και ουσιαστικά το καλεντάρι των αφίξεων των νέων ξένων καλαθοσφαιριστών της ομάδας στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί τη νέα χρονιά που ξεκινά.

Ο Stephen Brown θα είναι ο πρώτος. Ο Αμερικανός γκαρντ, που ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Washington, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα, μεσημέρι της Κυριακής (12:35), ενώ απόψε το βράδυ θα φτάσουν και δύο ακόμη παίκτες των ασπρόμαυρων.

O K.J. Jackson αναμένεται στις 20:25, με τελικό προορισμό του την συμπρωτεύουσα, μετά από ένα ταξίδι που ξεκινά από το Houston, ενώ ο Cleveland Melvin αναμένεται πέντε λεπτά αργότερα, στις 20:30 στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.