Άνετη φιλική επικράτηση της Ιταλίας με πρωταγωνιστή τον Φοντέκιο

Η αντίπαλος της Εθνική στο Group C του Eurobasket, έκανε επίδειξη δύναμης στην φιλική αναμέτρηση με την Λετονία, επικρατώντας με 91-75.

Οι Ιταλοί είχαν από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς ωστόσο να ξεφεύγει στο σκορ, με την Λετονία να ακολουθεί από κοντινή απόσταση, μέχρι και το τέταρτο δεκάλεπτο.

Σε εκείνο το σημείο οι Ιταλοί πάτησαν... γκάζι και έφτασαν με άνεση στην φιλική επικράτηση, έχοντας σε καλή κατάσταση τον Σιμόνε Φοντέκιο, που είχε 21 πόντους, 3 ριμπαόυντ και 2 ασίστ.

Πολύ καλό ματς για την «Σκουάντρα Ατζούρα» έκανε και ο Τζιανπάολο Ρίτσι που είχε 16 πόντους με 4/6 τρίποντα, ενώ για την Λετονία ξεχώρισε ο Κρίσταπς Πορζίνγκις με 14 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 46-43, 69-63, 91-75