Τα highlights από το δυνατό φιλικό τεστ της Ελλάδας κόντρα στην Σερβία (vid)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το δυνατό φιλικό τεστ της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Σερβία για το τουρνουά της Λεμεσού.

Η Ελλάδα παρά την καλή της προσπάθεια, ηττήθηκε από την ανώτερη και πληρέστερη Σερβία με 76-66, με την ομάδα το Βασίλη Σπανούλη να αφήνει θετικά μηνύματα ενόψει της συνέχειας και του προσεχές Eurobasket.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, με τον σταρ των Νάγκετς να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με ένα εμφατικό double-double (23π. 19ρ. 8/14σ.).

Για την «γαλανόλευκη» ο Ντίνος Μήτογλου ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, με τον Κώστα Σλούκα να σημειώνει 11 πόντους με 3 ριμπάουντ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την αναμέτρηση: