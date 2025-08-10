Eurobasket U16: Για την δεύτερη σερί νίκη κόντρα στην Ιταλία η Εθνική Παίδων

Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει την Ιταλία (15:00) για την 3η αγωνιστική του ομίλου στο Eurobasket U16, με την Ελλάδα να θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της μετά το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Ρουμανία.

Η Ελλάδα πέτυχε την πρώτη της νίκη το βράδυ του Σαββάτου κόντρα στην Ρουμανία για το Eurobasket U16 και πλέον σήμερα αντιμετωπίζει την Ιταλία (15:00) και θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να διπλασιάσει τις νίκες της στην διοργάνωση και πλασαριστεί σε καλή θέση ενόψει της συνέχειας.

Οι Ιταλοί ηττήθηκαν άνετα από την ανώτερη Λετονία που είναι αήττητη στην κορυφή του ομίλου και πλέον διατηρούν το ίδιο ρεκόρ με την Εθνική μας ομάδα (1-1).

Δ’ Όμιλος – Πρόγραμμα και Αποτελέσματα

Παρασκευή 8/8

Ρουμανία – Ιταλία 69-105

Λετονία – Ελλάδα 74-68

Σάββατο 9/8

Ιταλία – Λετονία 49-70

Ελλάδα – Ρουμανία 74-67

Κυριακή 10/8

15..00 Ελλάδα – Ιταλία

20.00 Ρουμανία – Λετονία

Η κατάταξη

1.Λετονία 2-0

2.Ιταλία 1-1

3.Ελλάδα 1-1

4.Ρουμανία 0-2