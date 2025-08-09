Μήτογλου: «Ο Γιαννάρας θα βοηθήσει πολύ στη συνέχεια - Στόχος να πετύχουμε κάτι καλό για την εθνική»

Ο Ντίνος Μήτογλου μετά τη φιλική ήττα της Ελλάδας από τη Σερβία αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και στον στόχο της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ για εμάς. Η Σερβία είναι μία πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα, φαβορί για μετάλλιο. Είναι πλήρης σε πάρα πολλές θέσεις. Ήταν πάρα πολύ καλό το φιλικό που έγινε, ένα πολύ δυνατό τεστ και καταλάβαμε που βρισκόμαστε. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά θεωρώ αλλά σίγουρα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

Σίγουρα υπάρχουν λεπτομέρειες στην επίθεση που πρέπει να βελτιωθούν. Και η Σερβία έχει πάρα πολύ μεγάλα κορμιά, έχει παίκτες που όλοι τους ξέρουμε. Είναι πολύ δύσκολο να τους μαρκάρεις. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια και πίεση προς την μπάλα, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι έτσι όλες οι ομάδες, τόσο βαθιές και μεγάλες όπως η Σερβία. Η ενέργειά μας στην άμυνα μπορεί να φανεί στη συνέχεια ακόμα καλύτερη.

Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Το έχω πει από την πρώτη μέρα που ήρθα. Βλέπω νέα πρόσωπα, παιδιά με γεμάτο μέλλον και ενέργεια. Έχουν πάρα πολλά να δώσουν στο μπάσκετ και με τον "Σάμο" είμαστε μαζί στην ομάδα. Πολύ καλός παίκτης και καλό παιδί. Ο Γιαννάρας θα βοηθήσε πολύ στη συνέχεια, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για αυτό.

Νιώθω πολύ καλά. Στόχος να πετύχουμε κάτι καλό για την εθνική ομάδα».