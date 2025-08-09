Πρώτη νίκη για την Ελλάδα απέναντι στην Ρουμανία

Την πρώτη νίκη στο Ευρωμπάσκετ U16 πέτυχε η Εθνική Παίδων η οποία επικράτησε με σκορ 74-67 της Ρουμανίας στον αγώνα που πραγματοποιήθηκε σήμερα (9/8) στην Tbilisi Arena, στη Τιφλίδα.

Η αναμέτρηση άρχισε με την Ελλάδα να παρουσιάζεται άστοχη στη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα οι δυο ομάδες να βαδίζουν χέρι -χέρι σε όλη τη διάρκειά του (3-4 στο 2’55’’, 6-4 στο 4’20’’, 11-12 στο 7’50’’) και να ολοκληρώνεται με την Εθνική ομάδα να έχει ελαφρύ προβάδισμα στο σκορ (13-12).

Η εικόνα του παιχνιδιού παρέμεινε ίδια μέχρι και το 14’, με την Ελλάδα να βρίσκεται μεν στη θέση του οδηγού (15-12 11’20’’, 20-15 12’40’’ 22-17 14’), αλλά χωρίς να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Μέχρι την στιγμή που η γαλανόλευκη έκανε ένα επιθετικό ξέσπασμα στο τελευταίο πεντάλεπτο και μετέτρεψε το 22-20 με το οποίο προηγούνταν 5’21’’ πριν τη λήξη της περιόδου, σε 28-20 (17’). Στο19΄η Εθνική ομάδα πήρε τη μεγαλύτερη, μέχρι εκείνο το σημείο, διαφορά στο σκορ (35-24), την οποία διατήρησε μέχρι τις αρχές της τρίτης περιόδου (40-29 21΄).

Η αστάθεια όμως στην απόδοση της και τα κενά στην επίθεση έδωσαν στην Ρουμανία τη δυνατότητα όχι μόνο να μπει ξανά μέσα στο παιχνίδι (42-41 στο 25′) έχοντας εκμεταλλευτεί προηγουμένως το τρίλεπτο στο οποίο η Ελλάδα έμεινε χωρίς πόντο την στιγμή που προηγούνταν με 42-31, αλλά να πάρει και το προβάδισμα στο σκορ με 42-43 4΄16’’ πριν το τέλος της περιόδου.

Η άμεση αντίδραση της Εθνικής ομάδας και οι λύσεις που έδωσαν στην επίθεση οι Ζούπας και Μανής έδωσαν στη γαλανόλευκη τα ηνία στο σκορ (50-43 28΄) διατηρώντας τα μέχρι τη λήξη της περιόδου (52-47). Οι Ρουμάνοι ωστόσο εξακολουθούσαν να είναι ανταγωνιστικοί. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο όπου η Ελλάδα διατηρούσε το προβάδισμά της (59-50 33΄, 61-52 34,΄ 63-55 37΄, 64-58 28΄ ), χωρίς ωστόσο να έχει επιβάλλει το παιχνίδι της, ο αντίπαλός της 2΄17” πριν το τέλος του αγώνα βρέθηκε ξανά σε απόσταση αναπνοής και με το τρίποντο του Μίρον μείωσε τη διαφορά στους τρεις πόντους (64-61).

Η απάντηση ήρθε αμέσως από τον Μανή, ο οποίος με εύστοχο τρίποντο (67-61) έδωσε “ανάσα” στην Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια με την ψυχραιμία του στις βολές έβαλε τις βάσεις για την κατάκτηση του θετικού αποτελέσματος.

Διαιτητές: Χασάνοφ (Αζερμπαϊτζάν), Κράιντς (Σλοβενία), Ντεμιέρ (Ελβετία)

Δεκάλεπτα: 13-12, 37-27, 52-47, 74-67

Ελλάδα (Μισιακός): Ζούπας 22 (2), Μανής 15 (1), Ασονίτης 4, Βόντας, Παπαϊωάννου 4, Μέγγος 10, Σιγάλας, Ιωαννίδης 4, Νούσιος 9, Τζιάνο, Μεσηνιώτης 3 (1), Καπιρέλης 3

