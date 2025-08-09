Σπανούλης: «Ο Αντετοκούνμπο προπονείται και θα μπει στην ομάδα όταν πρέπει»

Μετά την φιλική ήττα της Ελλάδας από τη Σερβία ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως θα μπει στην ομάδα όταν πρέπει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Παίξαμε πάρα πολύ καλά για μεγάλο διάστημα του αγώνα. Τα παιδιά για δεύτερο φιλικό τόσο νωρίς έδειξαν ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Παίξαμε με το φαβορί για το χρυσό με πλήρες ρόστερ εκτός του Μίσιτς. Είμαι ευχαριστημένος για την προσπάθεια, θέλουμε περισσότερη δουλειά.

Πρέπει να βελτιώσουμε κάποιες άμυνες, κάποιες επιθέσεις. Είναι λογικό να χρειαζόμαστε πράγματα. Μου αρέσει αυτό που βλέπω από τα παιδιά. Έχουμε άλλες 15-20 μέρες να γίνουμε ομάδα.

Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε τον Γιάννη στη Θεσσαλονίκη. Προπονείται και θα μπει στην ομάδα όταν πρέπει.

Όλα τα παιδιά προσπαθούν. Είναι σημαντικό για αυτούς που συμμετέχουν, τους θέλουμε όλους.

Θα δούμε για την τελική δωδεκάδα. Μετά το αυριανό φιλικό ίσως δούμε αν θα προχωρήσουμε με τους ίδιους ή αν κάποια παιδιά δε θα συνεχίσουν μαζί μας».