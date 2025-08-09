Εncestando: «Ο Χάιλαντ έχει δυο προτάσεις από ΝΒΑ - Αδύνατη η μεταγραφή του σε ευρωπαϊκή ομάδα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Εncestando, ο Μπόουνς Χάιλαντ έχει προτάσεις από Ολυμπιακό, Ρεάλ και Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο η μεταγραφή του στην Ευρώπη καθίσταται αδύνατη, καθώς έχει στα χέρια του προτάσεις από το ΝΒΑ.

Ολυμπιακός, Ρεάλ και Ερυθρός Αστέρας βρίσκονται σε αναζήτηση γκαρντ προκειμένου να συμπληρώσουν το παζλ της περιφερειακής τους γραμμής, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως αναφέρει το ισπανικό Εncestando οι τρεις ομάδες της Euroleague, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Μπόουνς Χάιλαντ, ωστόσο όπως όλα δείχνουν ο Αμερικανός άσος δεν θα πάρει το αεροπλάνο για να περάσει την απέναντι όχθη του Ατλαντικού.

Ο 24χρονος εκρηκτικός γκαρντ έχει στα χέρια του δυο προτάσεις από ομάδες του ΝΒΑ και όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, η μεταγραφή του στην Ευρώπη καθίσταται αδύνατη.

Στην σεζόν 2024/25, ο Χάιλαντ αγωνίστηκε αρχικά στους Κλίπερς με τους οποίους μέτρησε 7.2 πόντους (39.1% στο δίποντο, 38.8% στο τρίποντο, 88.5% στις βολές), 1.2 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 0.9 κλεψίματα ανά 11.1′ κατά μέσο όρο σε 20 αγώνες στο NBA.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε δύο ματς με τη θυγατρική ομάδα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στα οποία μέτρησε 33.5 πόντους με 4.5 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο στην G-League, ενώ είχε και 4 συμμετοχές στο NBA με τους Γουλβς, έχοντας 1.3 πόντους και 1 ασίστ ανά 4.5′ κατά μέσο όρο.