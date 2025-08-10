Δοκιμάζεται κόντρα στο Ισραήλ η Ελλάδα ενόψει του Eurobasket

Η Ελλάδα συνεχίζει την προετοιμασία της για το Eurobasket 2025 και θα αναμετρηθεί με το Ισραήλ (10/8) στα πλαίσια του ECOMMBX Cup.

H Ελλάδα συμμετέχει στο ECOMMBX Cup, το οποίο διοργανώνεται στην Λεμεσό, μαζί με τη Σερβία, το Ισραήλ και φυσικά την Κύπρο.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα αναμετρηθεί την Κυριακή (10/8) με το Ισραήλ, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να γίνεται στις 20:30. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

Θυμίζουμε πως η Ελλάδα ηττήθηκε με 76-66 από την Σερβία, ενώ το Ισραήλ κέρδισε με 109-69 την Κύπρο.

Οι 16 παίκτες που συμμετέχουν στην αποστολή είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας.