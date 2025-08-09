Καλαϊτζάκης: «Εύκολη η απόφαση να πάω στον Κολοσσό, έτοιμος να εδραιωθώ στην GBL»

Ο νέος γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου, Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης, μίλησε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για την μεταγραφή του στην ομάδα του νησιού και την προσπάθεια του να καθιερωθεί στην Basket League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη μεταγραφή του στον Κολοσσό Ρόδου: «Μετά την Καρδίτσα που έπαιξα έναν χρόνο στην GBL, ακολούθησαν δύο στην Elite League με το Κόροιβο Αμαλιάδας. Τώρα αισθάνομαι σίγουρα πιο έτοιμος, καλύτερος για ν’ ανταπεξέλθω στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα της χώρας και ανυπομονώ πολύ».

Για το τι τον έπεισε να αποδεχθεί την πρόταση: «Δεν ήταν κάποια δύσκολη απόφαση. Όταν μού είπε ο ατζέντης μου πως υπάρχει το ενδιαφέρον του Κολοσσού Ρόδου και μου τηλεφώνησε και ο κόουτς δεν το σκέφτηκα πολύ, μιας και το στυλ παιχνιδιού του μου ταιριάζει εμένα. Το να δεχθώ την πρόταση δεν ήταν καθόλου δύσκολο».

Για το αν έπαιξε ρόλο στην απόφασή του πως ο Κολοσσός είναι σταθερή ομάδα στην GBL και ανταγωνιστική: «Σίγουρα. Ο Κολοσσός Ρόδου είναι μια ομάδα που εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία και έχει μια σταθερή πορεία. Είναι ένα οργανωμένο σωματείο, που κι αυτό έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη».

Για τον αν η παρουσία του στην Elite League τον… ετοίμασε για την GBL: «Μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια έπαιξα γύρω στα 50-60 παιχνίδια, πήρα αποφάσεις, είχα τη μπάλα στα χέρια μου, είχα μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ήμουν και σε μια ομάδα που “κυνηγούσε” στόχους. Όλο αυτό ήταν μια καλή προετοιμασία για τη συνέχεια. Το να “κυνηγάς” τις νίκες δεν είναι κάτι εύκολο. Το επόμενό μου πλάνο πλέον είναι η εδραίωση στην GBL και, γιατί όχι, κάτι μεγαλύτερο».

Για τον κόουτς Χαβιέ Καράσκο: «Εμείς είχαμε κάνει ένα τηλεφώνημα και μου είπε πως του αρέσει να παίζει γρήγορα, κάτι που ταιριάζει και στο στυλ παιχνιδιού μου και στα σωματικά μου προσόντα. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Είμαστε και ένα γενικά νεανικό σύνολο, πράγμα που με βοηθάει κι εμένα. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά».

Για το ότι αυτός και τα δύο αδέρφια του, Παναγιώτης και Γιώργος, θα αγωνίζονται στην GBL από τη νέα σεζόν και σε διαφορετικές ομάδες: «Το έχουμε συζητήσει αυτό μεταξύ μας. Είναι κάτι που το περιμέναμε πώς και πώς. Ανυπομονούμε σίγουρα. Θα δείτε πολύ ωραία ματς».