«Στην πόρτα της εξόδου Λούντμπεργκ, Ντιλικίνα και Μάικ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς φέρεται να μην υπολογίζει τους Ίφε Λούντμπεργκ, Φρανκ Νιλικίνα και Αϊζάια Μάικ ενόψει της νέας σεζόν.

Η Παρτίζαν συνεχίζει τον σχεδιασμό και τις αναδιαρθρώσεις στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου και όπως αποκάλυψε η Mozzart Sport, στην πόρτα της εξόδου βρίσκονται τρεις παίκτες.

Συγκεκριμένα ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς φέρεται να μην υπολογίζει τους Ίφε Λούντμπεργκ, Φρανκ Νιλικίνα και Αϊζάια Μάικ ενόψει της νέας σεζόν, οι οποίοι μάλιστα έχουν ενημερωθεί και επίσημα από τον σύλλογο.

Ο Λούντμπεργκ πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, μετρώντας» 7.9 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 26 παιχνίδια Ευρωλίγκας, με τον Γάλλο γκαρντ να μετρά με την σειρά του 7 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 19’54” συμμετοχής σε 21 αναμετρήσεις.

Ο Μάικ είχε πιο περιορισμένο ρόλο , αφού στην rookie σεζόν του στην EuroLeague είχε 3.9 πόντους και 2.4 ριμπάουντ ανά 15’21” συμμετοχής σε 23 ματς.