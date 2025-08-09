Άντονι: «Είχε ολοκληρωθεί η συμφωνία με τους Λέικερς»

Ο Καρμέλο Άντονι σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην συμφωνία που είχε ολοκληρωθεί αλλά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και θα τον έστελνε δίπλα στον Κόμπε Μπράιαντ στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «iHeart's WY Network»:

«Είχε ολοκληρωθεί η συμφωνία με τους Λέικερς. Εγώ και ο Νενέ για τον Λαμάρ Όντομ και τον Μπάινουμ. Η συμφωνία είχε ολοκληρωθεί. Ποτέ δεν σκέφτηκα την Νέα Υόρκη. Αλλά τότε, όταν απέρριψαν την πρόταση, είπα "Δεν με θέλετε στην Δύση. Θα με στείλετε στην Ανατολή. Στείλτε με στη Νέα Υόρκη".

Η συμφωνία δεν ήταν ποτέ με τη Νέα Υόρκη, η συμφωνία ήταν με τους Νιου Τζέρσεϊ Νετς. Οπότε όταν ήταν το All-Star, η συμφωνία ήταν με τους Νετς. Ο Τζορτζ Καρλ είχε συμφωνήσει με την Γιούτα στο παρασκήνιο για τον Ντέρικ Φέιβορς. Και πίστευε πως ήταν πάουερ φόργουορντ όπως ο Νενέ. Οπότε κατέληξα στη Νέα Υόρκη, αλλά η συμφωνία δεν έπρεπε να είχε γίνει».