Πρόεδρος Παρτίζαν: «Το μπάτζετ ανέβηκε κατά 35%, θέλουμε συμβόλαιο για δέκα χρόνια με την EuroLeague»

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς, αποκάλυψε ότι ο προϋπολογισμός των Σέρβων για τη σεζόν 2025/26 αυξήθηκε κατά 35%, ενώ τόνισε πως ο μεγάλος στόχος της ομάδας είναι να υπογράψει δεκαετές συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην Mozzart Sport:

«Δεν είναι μυστικό ότι αυξήσαμε το μπάτζετ της πρώτης ομάδας σχεδόν κατά 35% σε σχέση με πέρσι. Οι φιλοδοξίες μας είναι ξεκάθαρες, στοχεύουμε στα playoffs και θέλουμε και Final Four. Βέβαια, για να παραφράσω τη γνωστή φράση του Γιόχαν Κρόιφ, "ποτέ δεν είδα σάκο με λεφτά να βάζει γκολ", το ξέρουμε καλά ότι τα χρήματα δεν εγγυώνται την επιτυχία, αλλά σίγουρα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να την πετύχεις» εξήγησε ο διοικητικός ηγέτης της Παρτίζαν.

Και πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε περίπου τι χρειάζεται για να συμπληρωθεί το ρόστερ. Όταν βρεθεί η κατάλληλη λύση, θα κινηθούμε. Μιλάμε για έναν ή δύο παίκτες ακόμα. Το ρόστερ θα είναι έτοιμο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Επίσης, δύο-τρεις παίκτες έχουν ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζονται και αναζητούν νέα ομάδα. Θέλω να τονίσω ότι πλέον μπαίνουμε στο τριετές συμβόλαιο με την EuroLeague, για το οποίο παλέψαμε καιρό. Δεν το βλέπουμε ως ανταμοιβή, αλλά ως ευκαιρία να αναπτύξουμε περαιτέρω τον σύλλογο και να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας στην οικογένεια της EuroLeague. Ο επόμενος μεγάλος στόχος; Συμβόλαιο δέκα ετών! Δεν πρέπει να φοβόμαστε να ονειρευόμαστε μεγάλα πράγματα, αλλά για κάτι τέτοιο απαιτούνται νέες επενδύσεις».