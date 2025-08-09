Κέρδισε την Ιρλανδία και θα παλέψει για την 5η θέση η Ελλάδα

Η Εθνική Νέων Γυναικών επικράτησε της Ιρλανδίας με 67-63 για το Ευρωμπάσκετ U20 (Β’ κατ.) που διεξάγεται στο Μίσκολτς της Ουγγαριας και αύριο (10/8) απέναντι στον νικητή της αναμέτρησης Σλοβακία – Ουκρανία θα διεκδικήσει την 5η θέση στη διοργάνωση.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο για τις δύο ομάδες, ωστόσο, στην συνέχεια η Ιρλανδία μπόρεσε και πήρε διαφορά 9 πόντων (49-40). Οι παίκτριες της Φρόσως Δρακάκη δεν τα παράτησαν, έδειξαν χαρακτήρα, αντέδρασαν φτάνοντας στην νίκη.

Μεγάλη ήταν η μάχη που έδωσαν στο παρκέ οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο. Η Ιρλανδία μπορεί να πήρε μια διαφορά πέντε πόντων (11-6, 5’30’’) στο ξεκίνημα, αλλά αντέδρασαν άμεσα οι παίκτριες της Φρόσως Δρακάκη και με καλάθι της Ταμπάκου πέρασαν μπροστά με 12-11 (6’45’’).

Το ίδιο σκηνικό παρέμεινε και στο β’ δεκάλεπτο με την Παντώτη με τρίποντο να κάνει το 22-19 (12’ 30’’), όμως η Ιρλανδία με ένα σερί 7-0 πήρε αέρα πέντε πόντων (27-22, 13’30’’). Η απάντηση ήρθε άμεσα με την Εθνική Νέων Γυναικών να περνά εκ νέου μπροστά με 31-28 (16’10’’) για να λήξει το ημίχρονο ισοπαλία 35-35.

Τα λάθη και οι κακές επιλογές στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου έδωσαν την ευκαιρία στην Ιρλανδία να ξεφύγει 8 πόντους (44-38, 23’) και λίγο αργότερα έκανε το 49-40 (26’30’’) με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να έχει βραχυκυκλώσει. Η είσοδος της Κυριακούδη βοήθησε την Εθνική με τη νεαρή παίκτρια να πετυχαίνει τέσσερις συνεχόμενους πόντους και την Ελλάδα να μειώνει σε 49-46 στο τέλος του γ’ δεκαλέπτου.

Η Εθνική Νέων Γυναικών συνέχισε την αντεπίθεση της και με τρίποντο της Κοφινά έφερε το παιχνίδι στον πόντο (53-52, 32’10’’), ενώ η Παπάζογλου ισοφάρισε σε 55-55 (34’).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με τρίποντο της Κοφινά πήρε προβάδισμα τριών πόντων (58-55, 35’), όμως η Ιρλανδία επέστρεψε και με δύο συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 63-58 (36’15’’).

Η Παπάζογλου μείωσε σε 63-60 (37’15’’) για να φέρει το παιχνίδι στον πόντο η Αλιφραγκή (63-62). Ακολουθήσε τρίποντο της Στολίγκα που έκανε το 65-63 (38’47’’) για την Εθνική Νέων Γυναικών. Το τελικό 67-63 διαμόρφωσε με δύο βολές η Κοφινά ενάμισι δευτερόλεπτο από το τέλος του αγώνα με την Εθνική Νέων Γυναικών να διεκδικεί αύριο την 5η θέση στη διοργάνωση.

Διαιτητές: Τούκις (Λεοτονία), Πανόφ (Μαυροβούνιο), Στάσιεφ (Μολδαβία)

Δεκάλεπτα: 19-19, 35-35, 49-46, 63-67

Ελλάδα (Δρακάκη): Παρασκευοπούλου 11(1), Στολίγκα 5(1), Κυριακούδη 10, Μάντζου, Κοφινά 10(2), Τσινασλανίδου, Σιουμουρέκη 3(1), Παντώτη 4(1), Παπάζογλου 14, Αλιφραγκή 4, Ταμπάκου 6.



