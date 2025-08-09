Η 14άδα της Εθνικής για το φιλικό με τη Σερβία - Ποιοι «κόπηκαν»

Χωρίς τους Όμηρο Νετζήπογλου και Λευτέρη Λιοτόπουλο η 14άδα που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης για το μεγάλο αποψινό (9/8) φιλικό με τη Σερβία στην Κύπρο.

Έτοιμη για το πιο δυνατό τεστ της προετοιμασίας της ενόψει Eurobasket η Εθνική ομάδα, που αντιμετωπίζει σήμερα στη Λεμεσό την πανίσχυρη Σερβία.

Στην Κύπρο ταξίδεψαν 16 παίκτες, αφού έμειναν στην Αθήνα οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος και Ζούγρης, με τον Βασίλη Σπανούλη να "κόβει" από την αποστολή τους Νετζήπογλου και Λιοτόπουλο για το αποψινό παιχνίδι.

Αναλυτικά η 14άδα της Γαλανόλευκης: Σλούκας, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Νικολαΐδης, Μπαζίνας, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Θ. Αντετοκούνμπο, Χουγκάζ, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Καραγιαννίδης και Κ. Αντετοκούνμπο