Τα συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού στον Γκραντ για την κλήση στην Team USA (pic)

Σπουδαία διάκριση για τον γκαρντ του Παναθηναϊκού που θα γίνει μέλος της Team USA, όπως είχε αποκαλύψει το SDNA.

Ο Τζέριαντ Γκραντ βρίσκεται ανάμεσα στους αθλητές που επιλέχθηκαν από την Team USA για τους Παναμερικάνικους Αγώνες που θα διεξαχθούν στο τέλος Αυγούστου στη Νικαράγουα με στόχο φυσικά το χρυσό μετάλλιο ανάμεσα σε 12 χώρες, είδηση που είχε αποκαλύψει το SDNA.

Η "πράσινη" ΚΑΕ συνεχάρη τον 33χρονο άσο για την κλήση του στην εθνική του ομάδα, αναφέροντας στα social media:

«Συγχαρητήρια Τζέριαν για την κλήση σου να εκπροσωπήσεις την Team USA στο FIBA AmeriCup. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα».