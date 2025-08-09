Στις 21 Οκτωβρίου με δύο αναμετρήσεις η πρεμιέρα της νέας σεζόν στο NBA

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, στην opening night θα αναμετρηθούν οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, που θα παραλάβουν τα δαχτυλίδια για την κατάκτηση του τίτλου, υποδεχόμενοι τους ενισχυμένους Χιούστον Ρόκετς.
Το δεύτερο ματς θα είναι ένα κλασσικό ντέρμπι της Καλιφόρνια, αφού οι Λος Άντζελες Λέικερς των Ντόντσιτς-Τζέιμς, θα υποδεχθούν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς του Στεφ Κάρι και του Τζίμι Μπάτλερ.
Η εναρκτήρια βραδιά του ΝΒΑ έχει προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου και όπως είναι φυσικό στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σεζόν.
🚨🚨🚨Opening Night of the 2025-26 NBA season on NBC on Oct. 21, per sources:— Shams Charania (@ShamsCharania) August 8, 2025
