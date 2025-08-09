«Κόπηκαν» Ντιλικινά, Ντιαμπάτε και Ντιένγκ από την προεπιλογή της Εθνικής Γαλλίας

Με 14 καλαθοσφαιριστές θα συνεχίσει η Γαλλία την προετοιμασία της για το Eurobasket, αφού ο ομοσπονδιακός προπονητής, Φεντερίκ Φοτού «έκοψε» τρεις αθλητές.

Η γαλλική ομοσπονδία ενημέρωσε ότι ο Φρανκ Ντιλικινά, ο Μούσα Ντιαμπάτε και ο Ουσμάν Ντιένγκ, δεν θα συνεχίσουν στην προετοιμασία των «τρικολόρ», ευχαριστώντας τους για την μέχρι τώρα συνεισφορά τους.

Η ανακοίνωση της Γαλλίας

«Ευχαριστούμε Φρανκ, Μούσα και Ουσμάν.

Η γαλλική αποστολή έχει μειωθεί σε 14 παίκτες. Οι Φρανκ Ντιλικινά, Μούσα Ντιαμπάτ και Ουσμάν Ντιένγκ έφυγαν από τους «Λε Μπλέ», οι οποίοι θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους την Τρίτη στη Μπανταλόνα μετά από ένα τριήμερο διάλειμμα».