Ο... ανανεωμένος Ντόντσιτς έκανε τα πάντα για την Σλοβενία αλλά η Γερμανία πήρε τη νίκη

Το πολυαναμενόμενο πρώτο παιχνίδι του Λούκα Ντόντσιτς μετά την ριζική αλλαγή στο σώμα του, δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα για την Σλοβενία, που γνώρισε φιλική ήττα από την Γερμανία με 103-89.

Οι Γερμανοί πήραν από την αρχή τα ηνία της φιλικής αναμέτρηση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το Eurobasket, κυριαρχώντας για τρία δεκάλεπτα, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Οι Σλοβένοι στηρίχθηκαν κυρίως στον ηγέτη τους, με τον Ντόντσιτς σε 24 λεπτά συμμετοχής, να καταγράφει 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, κάνοντας τα πάντα στο παρκέ για τους Σλοβένους.

Από την πλευρά της Γερμανίας ξεχώρισε ο Ντέιβιντ Κράμερ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 18 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Φραντζ Βάγκνερ να έχει επίσης 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 48-53, 62-80, 89-103