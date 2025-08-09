Εθνική Νέων Γυναικών: Κόντρα στην Ιρλανδία για την 5η θέση στο Eurobasket U20 B' κατηγορίας

Η Εθνική Νέων Γυναικών αντιμετωπίζει την Ιρλανδία (14:00) με στόχο την κατάκτηση της 5ης θέσης στο Eurobasket U20 Β' κατηγορίας.

Η Εθνική Νέων Γυναικών δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο της στο Eurobasket U20 B' κατηγορίας, καθώς έχασε την ευκαιρία να πάρει την άνοδο στην πρώτη τάξη του τουρνουά.

Πλέον το σύνολο της Φρόσως Δρακάκη θα παλέψει για την κατάκτηση της 5ης θέσης στην διοργάνωση, με την «γαλανόλευκη» να αντιμετωπίζει σήμερα (14:00) την Ιρλανδία.

F’ Όμιλος

Τετάρτη 6 Αυγούστου

Ουγγαρία – Ελλάδα 67-49

Κροατία – Σλοβακία 70-61

Πέμπτη 7 Αυγούστου

Ελλάδα – Σλοβακία 66-81

Κροατία – Ουγγαρία 62-72

Βαθμολογία

Ουγγαρία 3-0

Κροατία 2-1

Σλοβακία 1-2

Ελλάδα 0-3

Τα ζευγάρια των ημιτελικών (9/8) όπου τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν τα τρία εισιτήρια της ανόδου είναι:

19.00 Ουγγαρία – Βουλγαρία

21.30 Σερβία – Κροατία

Οι ομάδες και οι αναμετρήσεις για τις θέσεις 5-8

14:00 Ιρλανδία - Ελλάδα

16:30 Σλοβακία - Ουκρανία