Eθνική Παίδων: Με στόχο την πρώτη νίκη κόντρα στην Ρουμανία για το Eurobasket U16

Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει την Ρουμανία (20:00) στην 2η αγωνιστική του Eurobasket U16, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να στοχεύει στην νίκη μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Λετονία.

Με το αριστερό ξεκίνησε την παρουσία της η Εθνική Παίδων στο Eurobasket U16, καθώς η Ελλάδα ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από την Λετονία στην πρεμιέρα, παρότι βρέθηκε στο +17.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει το απόγευμα τους Σαββάτου την Ρουμανία (20:00), με στόχο την πρώτη νίκη στην διοργάνωση.

Δ’ Όμιλος – Πρόγραμμα και Αποτελέσματα

Παρασκευή 8/8

Ρουμανία – Ιταλία 69-105

Λετονία – Ελλάδα 74-68

Σάββατο 9/8

15.00 Ιταλία – Λετονία

20.00 Ελλάδα – Ρουμανία

Κυριακή 10/8

15..00 Ελλάδα – Ιταλία

20.00 Ρουμανία – Λετονία