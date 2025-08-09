Eθνική Παίδων: Με στόχο την πρώτη νίκη κόντρα στην Ρουμανία για το Eurobasket U16

Με το αριστερό ξεκίνησε την παρουσία της η Εθνική Παίδων στο Eurobasket U16, καθώς η Ελλάδα ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από την Λετονία στην πρεμιέρα, παρότι βρέθηκε στο +17.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει το απόγευμα τους Σαββάτου την Ρουμανία (20:00), με στόχο την πρώτη νίκη στην διοργάνωση.
Δ’ Όμιλος – Πρόγραμμα και Αποτελέσματα
Παρασκευή 8/8
Ρουμανία – Ιταλία 69-105
Λετονία – Ελλάδα 74-68
Σάββατο 9/8
15.00 Ιταλία – Λετονία
20.00 Ελλάδα – Ρουμανία
Κυριακή 10/8
15..00 Ελλάδα – Ιταλία
20.00 Ρουμανία – Λετονία