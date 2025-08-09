Δυνατό φιλικό τεστ κόντρα στην Σερβία για την Εθνική

Η Ελλάδα έφτασε στην Λεμεσό για το ECOMMBX Cup, με την «γαλανόλευκη» να αντιμετωπίζει την Σερβία στο πρώτο δυνατό τεστ ενόψει Eurobasket.

Tα φιλικά προετοιμασίας της συνεχίζει η Εθνική ομάδα, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να λαμβάνει μέρος στο ECOMMBX Cup στην Λεμεσό.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής στην Κύπρο και σήμερα θα δώσει το πρώτο της δυνατό φιλικό τεστ κόντρα στην ισχυρή Σερβία (20.30).

Ο Βασίλης Σπανούλης πήρε στην αποστολή 16 παίκτες, αφήνοντας στην Αθήνα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον Βαγγέλη Ζούγρη οι οποίοι αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων μετά την επιστροφή της ομάδας από την Κύπρο.

Οι 16 παίκτες που συμμετέχουν στην αποστολή είναι: οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας.

Από την αντίπερα όχθη ο Σβέτισλαβ Πέσιτς θα έχει διαθέσιμα όλα του τα όπλα κόντρα στην «γαλανόλευκη», με τους Νίκολα Γιόκιτς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Βασίλιε Μίτσιτς να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή.

Η αποστολή της εθνικής Σερβίας για το τουρνουά στην Κύπρο: Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Νίκολα Τόπιτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεβ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Μπάλσα Κοπρίβιτσα, Ντέγιαν Νταβίντοβατς